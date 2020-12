God of War, Uncharted e l'idea dei Remake: ne parla un ex dipendente Sony

L'ex capo dello studio Sony San Diego, Michael Mumbauer, ha riferito a David Jaffe l'intenzione dell'azienda nipponica di realizzare dei Remake di God of War e Uncharted Drake's Fortuneper piattaforme casalinghe come PS4 o PS5.

Nell'ultimo video confezionato da Jaffe, l'ex direttore di Twisted Metal e dello stesso God of War ha dato modo a Mumbauer di condividere degli aneddoti sulla sua esperienza professionale con Sony. Discutendo dei progetti che stava portando avanti insieme a Shawn Layden nel periodo in cui quest'ultimo era a capo di SIE Worldwide Studios, Mumbauer ha precisato che "stavamo cercando di realizzare dei Remake e delle Remaster con Sony San Diego. Ciò che posso dirti al riguardo è che stavo inseguendo quell'idea perchè credevo che ci dovesse essere il bisogno di attualizzare con una grafica moderna l'esperienza del primo Uncharted o del primo God of War".

Sempre in base a quanto spiegato dall'ex boss degli studi di Sony San Diego, però, l'idea dei remake o delle remaster di God of War e Uncharted è stata accantonata dalla divisione videoludica di Sony con motivazioni sconosciute allo stesso Mumbauer.

Incalzato da Jaffe a condividere ulteriori dettagli sui progetti attualmente in sviluppo presso la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios da lui precedentemente diretta, Mumbauer non ha voluto fornire dei chiarimenti alle recenti voci di corridoio che vedono il team di Sony San Diego (composto da 200 membri, secondo i rumor) attualmente impegnato nella realizzazione di un titolo nextgen per PS5. A voler dar retta alle indiscrezioni, il gioco in questione sarebbe nientemeno che Uncharted 5!