God of War, Uncharted e i Remake non realizzati: ne parliamo in video!

L'universo dei rifacimenti di grandi produzioni videoludiche del passato è sempre più popolato, grazie a sforzi produttivi che mirano a conservare alcune pietre miliari del medium e ad ampliarne il pubblico di riferimento.

Tra gli esempi più recenti, impossibile non citare il remake di Demon's Souls, messo a punto dal team di Bluepoint Games, già autore della apprezzata riproposizione di Shadow of the Colossus. Sembra tuttavia che il panorama dei rifacimenti avrebbe potuto contare al suo interno anche alcuni ulteriori pesi massimi provenienti dalla scuderia Sony. Ad anni di distanza, sono infatti emerse interessanti rivelazioni legate alla possibilità di veder approdare sul mercato i remake del primo God of War e del primo Uncharted.



Le avventure di esordio di Kratos e Nathan Drake avrebbero potuto splendere di nuova luce grazie a un secondo debutto, che tuttavia non si è mai concretizzato. I progetti, valutati all'epoca in cui Shawn Layden rivestiva il ruolo di guida dei WorldWide Studios di Sony, non sono infatti stati approvati. Per ripercorre il cammino che ha condotto alla discussione di possibili remake di God of War e Uncharted, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato sia in apertura a questa news sia sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!