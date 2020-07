Da God of War ad Uncharted: scopriamo insieme i cloni dei giochi più famosi

Negli ultimi anni abbiamo assistito sempre più spesso alla pubblicazione di bizzarri cloni di celebri giochi non solo su smartphone, ma anche su PC e console. Cerchiamo di scoprire insieme quali sono i cloni più assurdi dei titoli di successo.

Nel nostro nuovo filmato, appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, potete infatti trovare i giochi palesemente ispirati a IP popolari che provano a copiarne tutti gli aspetti senza però riuscire a pieno nell'intento. Tra questi troviamo i cloni il clone di God of War chiamato Kratos Spartan Warrior War of Gods vs Titans e la serie Unearthed, che ha a più riprese provato ad imitare Uncharted. Anche in periodi più recenti abbiamo visto operazioni di questo genere grazie alla pubblicazione su Steam di Walking Simulator 2020, un prodotto che strizza l'occhio al Death Stranding di Kojima Productions, che proprio qualche giorno fa ha fatto il proprio debutto anche su PC.

Prima di lasciarvi al filmato con tutte le copie più spudorate tra quelle pubblicate di recente, vi ricordiamo che proprio negli ultimi tempi ha fatto scalpore il debutto su Android di Area F2, il clone di Tom Clancy's Rainbow Six Siege che Ubisoft ha fatto rimuovere dallo store e che sembra stia per tornare con alcune novità.