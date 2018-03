God of War: uno Spot TV dai toni epici per la nuova avventura di Kratos

Nella notte, prima della nuova puntata di(I Griffin)ha trasmesso uno Spot TV di(intitolato) che segna il ritorno di Kratos sugli schermi televisivi a otto anni di distanza dall'ultima pubblicità realizzata per

Con una mossa a sorpresa, Sony ha voluto promuovere il nuovo gioco di Kratos prima della messa in onda di uno dei programmi TV più seguiti della domenica negli Stati Uniti, acquistando uno slot da 60 secondi prima dell'inizio de I Griffin e permettendo agli spettatori di godere di una puntata totalmente priva di altre pubblicità.

Una mossa particolarmente apprezzata, a quanto sembra, poichè God of War è subito entrato nelle tendenze di Twitter, Facebook e YouTube in Nord America durante la serata di ieri. Merito certamente anche della qualità dello spot, una pubblicità dai toni epici che mette in mostra le qualità del nuovo God of War, permettendo di dare uno sguardo ai personaggi, alle ambientazioni e al comparto stilistico del gioco.

Ricordiamo che God of War sarà disponibile in Europa dal 20 aprile 2018, attualmente è possibile prenotare le edizioni Bonus, Limited e Collector's, oltre alla speciale PS4 Pro personalizzata con loghi e colori del gioco. Infine, segnaliamo che oggi pomeriggio alle 16:00 sulle pagine di Everyeye.it troverete una prova approfondita di God of War, la Video Anteprima e un nuovo video della serie "Spiegato Bene" che svela tutto quello che c'è da sapere sul ritorno di Kratos.