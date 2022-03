God of War si aggiorna ancora su PC: pubblicate ben due nuove patch

Neanche il tempo di scaricare la patch 1.0.9 di God of War per PC che arrivano già ulteriori aggiornamenti per la più recente versione dell'iconico titolo di Santa Monica Studios. Per l'esattezza, sono state pubblicate ben due patch aggiuntive, la 1.0.10 e la 1.0.11.

Si tratta in verità di update piuttosto piccoli e senza significativi cambiamenti, volti a risolvere alcune imperfezioni emerse con il precedente aggiornamento. Scendendo più nello specifico, la patch 1.0.10 risolve un errore di battitura nell'interfaccia utente, oltre a risolvere un bug relativo agli obiettivi Steam. La patch 1.0.11, invece, sistema un bug relativo a delle luci lampeggianti in continuazione nel corso dell'avventura, un problema che adesso non dovrebbe più verificarsi per nessun utente.

Per ricevere subito entrambi gli aggiornamenti è necessario riavviare il gioco su Steam, in modo così da vederli installati subito ed automaticamente. Come detto, i due update sono di minore portata, ma indubbiamente perfezionano ancora di più la già notevole versione PC dell'ultima avventura di Kratos, che si è dimostrata un grande successo anche in questa nuova veste dopo aver già lasciato il segno quattro anni prima su PlayStation 4.

A tal proposito, quindi, non perdetevi la nostra recensione di God of War per PC, dove spieghiamoo nel dettaglio perché siamo davanti a una conversione di eccellente qualità.