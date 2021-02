God of War: l'upgrade gratis per PS5 è ufficiale, si giocherà a 4K e 60fps

È finalmente arrivata la notizia che molti possessori di PlayStation 5 stavano aspettando, dal momento che Sony Santa Monica Studio ha appena annunciato ufficialmente che God of War sta per ricevere l'aggiornamento gratuito per supportare pienamente la console di nuova generazione.

Il team di sviluppo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un breve post per confermare che l'update sarà disponibile a partire da domani, martedì 2 febbraio 2021, e permetterà in maniera automatica alla sua installazione di godere delle migliori performance. Stando a quanto dichiarato dalla software house, la nuova versione dell'avventura di Kratos abiliterà la possibilità di giocare a 60 fotogrammi al secondo ad una risoluzione 4K ottenuta tramite la tecnica del Checkerboard Rendering e, quindi, non nativa. Chiunque non sia intenzionato ad approfittare di questo potenziamento tecnico potrà in qualsiasi momento accedere al menu delle impostazioni e selezionare l'opzione grafica per avere le medesime prestazioni della vecchia versione e giocare così a 4K e 30fps.

L'upgrade grafico sarà gratuito per tutti i possessori della versione PlayStation 4 del gioco sia nella versione fisica che digitale: questo significa che anche coloro i quali sono in possesso della copia digitale dell'esclusiva Sony grazie alla PlayStation Plus Collection di PS5 potranno scaricare il titolo e il relativo aggiornamento per godere di tutti i benefici elencati sopra.

Avete già dato un'occhiata al bizzarro crossover tra God of War e Hades realizzato da un artista? Di recente vi abbiamo anche mostrato il vecchio Kratos di God of War sulla copertina di Fallen God, il fumetto prequel.