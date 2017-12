God of War uscirà a marzo 2018? La data compare sul PlayStation Store

La (presunta) data di uscita diè comparsa (e poi scomparsa) sul PlayStation Store americano: secondo quanto riportato, il gioco sarà disponibile dal. La stessa data è stata riportata sullo store cileno, salvo poi essere rimossa dopo pochi minuti.

Facendo una breve analisi con la cache di Google si scopre che la data riportata nella pagina dello store era un generico 31 dicembre 2018 fino al 4 dicembre, ieri la pagina prodotto è stata modificata ma allo stato attuale la data del 22 marzo è scomparsa.

Al momento quindi vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni, è probabile che Sony possa annunciare la data di uscita di God of War alla PlayStation Experience in programma il 9 e 10 dicembre. Curiosità: il 22 marzo 2005, il primo God of War usciva in Nord America... che il publisher voglia lanciare il nuovo gioco lo stesso giorno dell'originale? Probabilmente lo scopriremo presto.