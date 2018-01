God of War uscirà su PS4 il 20 aprile, pubblicato un nuovo Story Trailer

ha finalmente annunciato la data di lancio ufficiale del nuovo: l'attesa avventura di Kratos e Atreus sarà disponibile sua partire dal 20 aprile. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo story trailer.

Confermata, dunque, la data di lancio riportata poche ore fa sui listini di Amazon USA: il nuovo God of War in esclusiva per PlayStation 4 sarà dunque disponibile a partire dal 20 aprile, una data piuttosto vicina che renderà felici tutti i possessori della console Sony e gli amanti della saga.

Nell'attesa potete gustarvi il nuovo Story trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Ricordiamo che il gioco non avrà alcun Season Pass, come confermato da Cory Barlog in una recente intervista.