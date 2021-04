God of War: quanti ne sono usciti su PlayStation 4?

Sin dal suo esordio nel lontano 2005, la serie di God of War è stata una costante certezza per tutti i fan di PlayStation, che si sono potuti godere in esclusiva le gesta del guerriero spartano Kratos attraverso numerosi capitoli sparsi su tutte le console di casa Sony. Ma quanti episodi sono effettivamente disponibili su PlayStation 4?

La risposta è semplice: sono solamente due gli episodi della serie firmata Santa Monica Studios ad essere arrivati sulla console ormai old-gen di Sony sia in formato fisico che digitale. Nello specifico si tratta di God of War III Remastered e del soft reboot uscito nel 2018, intitolato semplicemente God of War proprio come il capostipite. La remastered del terzo capitolo, uscito originariamente su PlayStation 3 nel 2010, è disponibile su PS4 da luglio 2015 e offre il pieno supporto ai 1080p e i 60fps stabili, garantendo in forma integrale tutti i contenuti della prima edizione.

Il vero piatto forte è ovviamente rappresentato dall'unico episodio inedito: cambia il setting del gioco, ora in un contesto che abbandona la mitologia greca per affondare le sue radici in quella norrena, e ci mette nei panni di un Kratos invecchiato e ora molto più saggio, che intraprende un viaggio assieme a suo figlio Atreus per spargere le ceneri della defunta moglie Faye dalla cima del monte più alto dei Nove Regni situato a Jotunheim, la terra dei Giganti. Ad essere rinnovato è anche il gameplay, che gode di una nuova telecamera, un diverso approccio all'azione rispetti agli episodi classici ed introduce elementi RPG all'interno delle meccaniche. L'arma principale del protagonista è adesso l'ascia Leviatano, che può anche essere lanciata da lunghe distanze e sfruttata per risolvere vari enigmi sparsi lungo gli scenari. L'opera si è imposta come una delle migliori esclusive disponibili per la console: se volete approfondire, la nostra recensione di God of War vi spiegherà perché si tratta di un titolo da non perdere.

Purtroppo non sono mai state realizzate versioni PS4 dei precedenti episodi, nemmeno tramite conversioni delle due Collection arrivate in passato su PS3. Tuttavia attraverso il catalogo del PlayStation Now è possibile accedere in streaming a tutti gli episodi principali della serie: ecco quindi God of War e God of War II, i due capitoli usciti su PS2 e disponibili in alta definizione, oltre al prequel God of War: Ascension, arrivato su PS3 nel 2013. Presenti anche i due giochi PSP dedicati alla serie, trattasi di Gof of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta.

Adesso tutti fari sono puntato sull'attesissimo seguito dell'episodio PS4, ancora sprovvisto di un nome ufficiale. Il nuovo God of War è attualmente previsto per PlayStation 5 (nessuna conferma su una possibile uscita cross-gen) con un'uscita per ora fissata per il 2021. Tuttavia, Cory Barlog ha confermato che God of War 2 uscirà quando è pronto, senza menzionare l'anno attualmente in corso. I fan del Fantasma di Sparta devono quindi pazientare ancora, fiduciosi del fatto che ne varrà la pena.