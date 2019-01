Un utente ha ricreato uno dei regni di God of War con i LEGO

Marius Herrmann è un utente di Twitter piuttosto famoso per le sue creazioni con i LEGO ispirate ai più disparati franchise videoludici. Il tedesco ha ben pensato di concludere il 2018 con un'altra opera delle sue, questa volta interamente dedicata a God of War.

Herrmann, nello specifico, ha ricreato il regno di Alfheim, il primo che i giocatori hanno modo di visitare dopo Midgard. "Ho costruito una parte del mio personale gioco dell'anno: God of War. L'arrivo ad Alfheim è stato un momento magico e mi ha lasciato senza respiro, per cui ho deciso di ricrearlo con i LEGO. Grazie Cory Balrog e Sony Santa Monica per questo fantastico gioco!". Come potete vedere nelle immagini allegate in calce, l'utente ha riprodotto con i celebri mattoncini danesi i caratteristici alberi con i fiori rosa, il fiume lungo il quale si spostano in barca Kratos ed Atreus, e persino la postazione di Brok.

Il lavoro ha attirato l'attenzione del director del gioco in persona, Cory Balrog, che ha risposto al tweet scrivendo: "Lo amo!". Senza dubbio una bella soddisfazione! L'incredibile successo riscosso tra gli utenti del social network ha poi spinto Herrmann a pubblicare una nuova foto che ritrae il diorama nella sua interezza. Cosa ne pensate? Se vi piace, segnaliamo che sul suo profilo trovate anche molti altri lavori ispirati a Final Fantasy X, Darksiders, Metal Gear Solid V e Horizon Zero Dawn, giusto per citarne alcuni.