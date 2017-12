God of War: la valutazione dell'ESRB svela nuovi dettagli sul gioco

L'Entertainment Software Rating Board (ESRB), ente che si occupa della classificazione dei videogiochi in America, ha emesso nelle ultime ore la sua valutazione nei riguardi di, nuova attesissima esclusiva PlayStation 4 sviluppata da Santa Monica Studio.

La valutazione in sé per sé non sorprende per nulla: si tratta di un "Mature", come il resto della serie dedicata a Kratos. La descrizione fornita dall'ente, però, svela qualche nuovo dettaglio sul titolo in arrivo nel 2018, dando qualche informazioni in più specialmente sui nemici che affronteremo nel corso dell'avventura. Attenzione: quanto segue potrebbe contenere spoiler su avversari e creature presenti in God of War.

"Questo è un action-adventure in cui il giocatore assume il controllo di Kratos, un mezzo umano e mezzo dio che affronta forze sovrannaturali con suo figlio. Muovendosi tramite una camera posteriore alle spalle di Kratos, il giocatore attraverserà le terre selvagge del mondo norrenno e utilizzerà asce, lame doppie, e spade per combattere svariati nemici (dei rivali/semi-dei, mostri, draghi, scheletri guerrieri). Le scene di combattimento sono molteplici e frequenti, e spesso molto sanguinose, con i personaggi che utilizzano le spade per tagliare/impalare/pugnalare i nemici. Avversari di grande stazza saranno protagonisti in scene di violenza ancor maggiore: Kratos che impala la lingua di un drago; un personaggio che utilizza l'ascia per agganciare e strappare via la mascella di un ogre".

God of War è atteso su PlayStation 4 nei primi mesi del 2018.