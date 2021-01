God of War: il vecchio Kratos si mostra sulla copertina di Fallen God, fumetto prequel

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della data d'uscita di God of War Fallen God, Dark Horse ha svelato al pubblico anche la copertina del fumetto che avrà come protagonista Kratos e sarà ambientato tra il terzo capitolo e quello pubblicato in esclusiva su PS4 qualche anno fa.

Sulla cover del fumetto possiamo vedere il vecchio Kratos, ovvero la versione conosciuta nei primi capitoli della serie, con sullo sfondo un misterioso personaggio accompagnato da due lupi e quello che sembra essere un babbuino. Nella parte bassa della copertina vediamo invece il Dio della Guerra disperato mentre si aggira per un deserto, una delle ambientazioni che faranno da sfondo alle vicende narrate nel fumetto. In attesa di scoprire come ha fatto il celebre personaggio armato di Lame del Caos ad arrivare nelle fredde terre del nord e a conoscere la madre di suo figlio Atreus, vi ricordiamo che il primo numero del fumetto arriverà nei negozi a partire dal prossimo 10 marzo 2021.

Prima di lasciarvi all'immagine della copertina di Fallen God, vi ricordiamo che nel corso del 2021 dovrebbe arrivare sul mercato anche God of War Ragnarok, seguito diretto del titolo con protagonisti Kratos e Atreus probabilmente in uscita esclusivamente su PlayStation 5. Sapevate che God of War e Horizon Zero Dawn hanno incassato un miliardo di dollari?