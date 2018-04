God of War: vediamo i primi 30 minuti di gameplay giocati su PlayStation 4 Pro

God of War sarà finalmente pubblicato su PlayStation 4 nella giornata di domani, e la testata di Dualshockers ha pubblicato quest'oggi i primi trenta minuti di gameplay della nuova avventura del Fantasma di Sparta. Attenzione: naturalmente il video conterrà spoiler, vi consigliamo di chiudere l'articolo qui se non desiderate anticipazioni.

Potete dare uno sguardo al filmato in cima alla notizia: qui viene messo in mostra il nuovo sistema della telecamera, posizionata ora alle spalle di Kratos; il rinnovato ma sempre brutale sistema di combattimento; le aree innevate che fanno da scenario all'avventura; e molto altro ancora.

In questo caso, il gioco gira su PlayStation 4 Pro in modalità "Favor Resolution" che, come indicato dal nome stesso, si concentra sul fornire una risoluzione di 4K (upscalata) sulla console mid-gen di Sony. Nella fattispecie, tuttavia, l'immagine è visualizzata su uno schermo 1080p, il che ci permette di osservare l'effetto del supersampling che va a ridurre l'aliasing, e consente in generale ai possessori di pannelli Full HD di osservare quanto buono sia l'impatto grafico del gioco nonostante l'assenza dei 4K. Il titolo include anche la modalità "Favor Performance", che invece presenta in ogni caso i 1080p di risoluzione ma riesce a raggiungere un frame-rate che oscilla tra i 45 e i 60fps (questi ultimi, in verità, solo nei momenti più quieti).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che God of War sarà disponibile su PS4 a partire da domani, venerdì 20 aprile. Sulle nostre pagine trovate una guida per comprendere al meglio le statistiche e il sistema di crafting del gioco di Santa Monica.