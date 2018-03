God of War: vediamo da vicino i contenuti della Collector's Edition

La Collector's Edition diè stata annunciata dalo scorso gennaio, ma oggi possiamo vedere più da vicino i suoi contenuti grazie a una serie di nuovi scatti pubblicati sul web: li trovate a questo indirizzo

Ricordiamo che la Collector's Edition di God of War includerà una statuetta di 23 centimetri (realizzata a mano dal team di Gentle Giant) raffigurante Kratos e il figlio Atreus nel bel mezzo di una battaglia, una mappa realizzata in stoffa, la custodia steelbook decorata, un artbook illustrato da Dark Horse, le statuine incise dei fratelli Huldra, una litografia esclusiva e diversi contenuti digitali extra (come il Death's Vow Armor Set, lo scudo Exile Guardian e un tema di God of War per PlayStation 4).

Se siete curiosi di vedere da diverse angolature i contenuti della Collector's Edition, in particolare per quanto riguarda la statuetta, potete dare un'occhiata alle immagini riportate in calce alla notizia. Nell'attesa che il nuovo God of War faccia il suo debutto in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 20 aprile, vi rimandiamo al nuovo video gameplay trapelato nelle prime ore della mattina.

Per tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.