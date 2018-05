God of War ha venduto più di 5 milioni di copie in un mese

Come affermato da John Kodera, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, God of War, il nuovo capitolo della serie di Santa Monica incentrata sulle avventure dell'iconico Kratos, è riuscito a vendere "più di 5 milioni di copie in un mese dopo la sua pubblicazione".

Si tratta davvero di un risultato notevole per l'action-adventure di Santa Monica, che, ricordiamo, ha venduto più di qualsiasi altro gioco esclusivo per PlayStation negli USA dal 1995 (anno in cui NPD Group ha iniziato a registrare i dati di vendita negli Stati Uniti), battendo così il record precedentemente detenuto da Grand Theft Auto: San Andreas, uscito in un primo momento in esclusiva PS2.

In aggiunta, grazie ai dati diffusi da SuperData apprendiamo che God of War è riuscito a piazzare nel solo mese di aprile 2.1 milioni di copie digitali, diventando così l'esclusiva PS4 più velocemente venduta di sempre e più che raddoppiando i numeri fatti registrare da Uncharted 4: Fine di un Ladro.

God of War è ora disponibile in esclusiva per PlayStation 4. Di recente, Cory Barlog, creative director del gioco, ha parlato della modalità New Game Plus del gioco, inizialmente prevista e poi tagliata per mancanza di tempo durante lo sviluppo del titolo. A questo indirizzo trovate una guida per affrontare l'avventura alla difficoltà massima.