God of War: la versione per PlayStation 4 Pro offrirà una modalità performance

Ci separano esattamente tre settimane dal ritorno di Kratos, che in God of War dovrà vedersela con le divinità e le creature della mitologia norrena. Il director Cory Barlog è particolarmente attivo su Twitter, e nelle scorse ore ha rivelato un dettaglio che potrebbe fare la felicità di numerosi giocatori.

Come spesso accade per i titoli che approdano su PlayStation 4 Pro, anche God of War permetterà ai giocatori di attivare la Modalità Performance, che sfrutterà la potenza aggiuntiva per migliorare la fluidità, piuttosto che per incrementare la risoluzione o potenziare gli effetti grafici. Come esplicitamente dichiarato da Barlog, si tratta di una modalità appositamente studiata per i giocatori in possesso di un televisore in 1080p. Non sappiamo, quindi, se potrà essere abilitata anche su schermi 4K.

Al momento non è neppure chiaro in che misura verrà incrementato il framerate. Supererà la soglia dei 30fps, oppure verrà semplicemente stabilizzato per evitare qualsiasi calo al di sotto di tale valore? Alcuni utenti hanno posto tali quesiti a Barlog, il quale non ha ancora risposto. Vi terremo aggiornati al riguardo.

Vi ricordiamo che God of War è atteso per il 20 aprile esclusivamente su PlayStation 4. Quest'oggi, intanto, è apparso in rete un filmato gameplay che mostra il titolo al massimo del suo splendore su PS4 Pro alla risoluzione 4K.