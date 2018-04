God of War giocato in diretta giovedì 19 aprile dalle 14:00 per tutto il pomeriggio

Tenete duro, mancano ancora pochissimi giorni all'atteso ritorno di God of War, fissato per venerdì 20 aprile. Nel tentativo di alleviare l'attesa, Everyeye vi terrà compagnia con il nuovo titolo dello spartano per un intero pomeriggio non-stop!

A partire dalle ore 14:00 di giovedì 19 aprile, Francesco Fossetti giocherà a God of War sul canale Twitch per un long play che andrà avanti fino alle 20:00, quando sarà costretto a cedere la linea a Sette Giorni: Il Rotocalco Videoludico. Muoverà assieme a voi i primi passi nella nuova avventura imbastita da Santa Monica Studio e, come sempre, potrete porre tutti i quesiti che volete! A tal proposito, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch, requisiti indispensabile per poter interagire con la community in chat e con la redazione. Grazie alla registrazione, inoltre, riceverete una notifica poco prima dell'inizio della diretta, così non correrete il rischio di perdervela!

Appuntamento quindi alle ore 14:00 di giovedì 19 aprile, non potete assolutamente mancare! God of War approderà sugli scaffali il giorno dopo, il 20 aprile, esclusivamente in versione PlayStation 4. Segnaliamo che i giocatori che lo hanno preordinato in formato digitale potranno metterlo in download già nella giornata di domani, e cominciare a giocare alla mezzanotte del 20 aprile.