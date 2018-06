God of War vicino al record: il miliardo di visualizzazioni su YouTube è alla sua portata

God of War è sulla buona strada per siglare un record incredibile. Stando a quanto segnalato dall'agenzia di analisi Matchmade, i video di YouTube dedicati all'avventura dello spartano hanno raggiunto a fine aprile un totale cumulativo di 728 milioni di visualizzazioni.

L'agenzia prevede il raggiungimento del miliardo entro il mese di luglio. Se tutto andrà come previsto, God of War diventerà il titolo più veloce in assoluto a raggiungere tale traguardo. A dirla tutta, i pesi massimi hanno fatto ancora di meglio nel corso del mese scorso: Fortnite, ad esempio, ha sfondato il muro delle 5 miliardi di visualizzazioni, mentre Minecraft ne ha fatte registrare 2,39 miliardi.

Il punto è che nessuno, neppure i due titoli precedentemente citati, è mai stato protagonista di una crescita così rapida dopo il lancio ufficiale. God of War ha catalizzato l'attenzione dei giocatori fin da subito, nonostante sia un titolo single-player. Solitamente, numeri di tale livello vengono fatti registrare da giochi multiplayer.

Questo non è l'unico risultato eccezionale attribuibile all'ultima opera di Santa Monica Studio. Pochi giorni fa abbiamo scoperto che God of War ha venduto la bellezza di 5 milioni di copie in un solo mese. Niente male, vero? Vi ricordiamo che è disponibile esclusivamente per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.