God of War: video con quattro minuti di gameplay su PlayStation 4 Pro

ha pubblicato un video che mostra quattro minuti di gameplay diregistrati su PlayStation 4 Pro. Il filmato contiene spoiler, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Il video mostra alcune sequenze di gioco nei panni di Kratos e di Atreus, impegnato ad esplorare le terre nordiche e a sconfiggere alcuni agguerriti nemici, non manca inoltre una furiosa e frenetica battaglia contro un boss che darà parecchio filo da torcere ai nostri eroi.

Ricordiamo che lo sviluppo di God of War è terminato e il gioco è entrato in fase Gold a metà marzo, adesso Sony si occuperà di stampare e distribuire le copie retail in vista del lancio, fissato per il 20 aprile. Il gioco arriverà nei negozi in versione Standard, Limited e Collector's, lo stesso giorno faranno la loro comparsa sugli scaffali anche la PS4 Pro in edizione limitata e il DualShock 4 personalizzato con loghi e colori di God of War.

Recentemente, il Game Director Cory Barlog ha parlato delle ispirazioni per il level designer, citando Bloodborne tra le sue fonti di ispirazioni. Confermata inoltre la mancanza del New Game Plus mentre il Photo Mode sarà presente ma arriverà in un periodo successivo al lancio. Il produttore ha anche confermato che God of War sarà ricco di omaggi e citazioni a personaggi, luoghi e situazioni dei precedenti capitoli della saga.