God of War: un video mostra i miglioramenti grafici dal 2016 a oggi

Lo youtuber Cycu1 ha pubblicato un nuovo video confronto di God of War in cui possiamo apprezzare i miglioramenti grafici apportati al gioco dai primi trailer fino a oggi. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

In passato è successo più di una volta che un gioco subisse diversi downgrade grafici rispetto a quanto mostrato nei primi trailer. Per fortuna non sembra il caso del nuovo God of War: al contrario, il titolo di Sony Santa Monica è diventato sempre più bello da vedere nel corso degli anni, almeno a giudicare dai vari gameplay trailer pubblicati dal 2016 a oggi.

Cosa ne pensate del comparto visivo di God of War, allo stato attuale? Ricordiamo che il gioco sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal prossimo 20 aprile.