God of War: ecco qual è il miglior episodio della saga

In attesa di saperne di più sul sequel dell'ultimo God of War, ripercorriamo insieme la storia della saga PlayStation per decretare quale sia il miglior gioco con protagonista l'arrabbiatissimo Kratos, Dio della Guerra.

Se siete curiosi di scoprire la nostra classifica con gli episodi più belli dell'ormai lunga serie di Sony Santa Monica, non potete perdervi per nessuna ragione al mondo il Video Speciale durante il quale approfondiamo i punti di forza e le debolezze sia dei capitoli principali che degli spin-off come God of War Ascension, il quale ha fatto il proprio debutto su PlayStation 3 a fine generazione raccontandoci qualcosa in più sul tormentato passato del protagonista dalla pelle cinerea. Nel caso in cui voleste approfondire quali sono i motivi che ci hanno spinto a stilare questa classifica, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla versione testuale dello speciale sui migliori episodi di God of War a cura di Giuseppe Arace.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che per celebrare il secondo anniversario dal debutto dell'ultimo episodio della serie in esclusiva su PlayStation 4, Santa Monica e Gaming Heads hanno annunciato l'arrivo di uno splendido busto di Kratos in edizione limitata.