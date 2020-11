God of War: quanti sono i videogiochi della serie per PS2, PS3, PSP e PS4?

Quando pensiamo alle serie più amate dai giocatori PlayStation, il nostro pensiero vola subito a God of War. La saga con protagonista Kratos e creata dai ragazzi di Santa Monica Studio ci ha accompagnati per tre generazioni di console, e si appresta ad arrivare anche su quella appena iniziata con un nuovo capitolo per PlayStation.

Se siete qui, probabilmente, è perché vi è venuta voglia di rimettervi in pari con la storia di Kratos e scoprire quanti God of War sono stati pubblicati fino ad oggi. Ebbene, per rispondere alla vostra domanda abbiamo deciso di raggruppare tutti i giochi della serie in tre differenti gruppi. Nel primo troverete tutti i giochi della prima era basati sulla mitologia greca. La seconda, breve lista include i titoli della seconda era basati sulla mitologia norrena: per il momento c'è solamente God of War per PlayStation 4 e il suo seguito per PS5, attualmente in via di sviluppo. Nell'ultimo gruppo trovere invece le differenti collection e rimasterizzazioni dei differenti giochi della serie.

Prima era: mitologia greca

God of War - 2005, PlayStation 2

- 2005, PlayStation 2 God of War 2 - 2007, PlayStation 2

- 2007, PlayStation 2 God of War: Betrayal - 2007, telefoni cellulari con supporto a Java ME

- 2007, telefoni cellulari con supporto a Java ME God of War: Chains of Olympus - 2008, PSP

- 2008, PSP God of War 3 - 2010, PlayStation 3

- 2010, PlayStation 3 God of War: Ghost of Sparta - 2010, PSP

- 2010, PSP God of War Ascension - 2013, PlayStation 3

Seconda era: mitologia norrena

God of War - 2018, PlayStation 4

- 2018, PlayStation 4 God of War 2 - 2021, PlayStation 5

Collection e remastered

God of War Collection - 2009, PlayStation 3 | 2014, PS Vita (include God of War e God of War 2 per PS2 in versione rimasterizzata)

- 2009, PlayStation 3 | 2014, PS Vita (include God of War e God of War 2 per PS2 in versione rimasterizzata) God of War: Origins Collection - 2011, PlayStation 3 (include God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta per PSP in versione rimasterizzata)

- 2011, PlayStation 3 (include God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta per PSP in versione rimasterizzata) God of War Saga - 2012, PlayStation 3 (raccolta che include i giochi delle due precedenti collection e God of War 3 per PS3)

- 2012, PlayStation 3 (raccolta che include i giochi delle due precedenti collection e God of War 3 per PS3) God of War III Remastered - 2015, PlayStation 4 (versione rimasterizzata per PS4 del terzo capitolo della serie uscito su PS3)

Qual è il vostro gioco della serie preferito? Se siete curiosi di scoprire cosa ci riserva il futuro, leggete la nostra anteprima di God of War 2 per PS5