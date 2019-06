God of War PS4: i migliori easter egg del gioco Sony Santa Monica in un video

God of War per PlayStation 4 è un gioco ricchissimo di segreti, riferimenti ed Easter Egg: scopriamo insieme tutte le citazioni nascoste nel gioco di Sony Santa Monica!

Accompagnati da Gabriele Carollo in questo nuovo viaggio nella mitologia norrena con il nostro speciale sugli easter egg di God of War, proviamo a scoprire quali sforzi hanno compiuto i ragazzi al seguito di Cory Barlog per riempire l'universo di gioco del loro kolossal action di citazioni, riferimenti e messaggi nascosti.

Gli easter egg di God of War, come nei precedenti capitoli della saga di Kratos, sono davvero tanti e spaziano dai segreti rivolti ai nostalgici della serie agli omaggi alle altre epopee fantasy entrate in pianta stabile nell'immaginario comune, come nel caso degli Avengers dell'universo Marvel.

La ricerca di sviluppatori che conoscano la serie, recentemente avviata da Sony Santa Monica per ampliare l'organico della software house in vista di God of War 2 e del ritorno del Ragnarok, non può che confermare la volontà della sussidiaria californiana di Sony Interactive Entertainment di proseguire sulla medesima strada per riempire di easter egg e segreti anche la dimensione fantasy del prossimo episodio su PS5. Nel frattempo, date un'occhiata al video che trovate a inizio articolo e diteci se, affrontando l'avventura insieme a Kratos e Atreus su PS4, avete notato anche voi questi segreti.