God of War con visuale in prima persona: ecco perché Santa Monica cambiò idea!

Dopo aver scoperto le ragioni del rinvio di God of War: Ragnarok al 2022, è tempo per gli appassionati del Fantasma di Sparta di fare un interessante tuffo nel passato.

In un nuovo video pubblicato da David Jaffe, il Director del primo God of War ha infatti svelato alcuni interessanti retroscena sul concept inizialmente definito per il gioco da Santa Monica Studios. In particolare, l'autore videoludico ha rivelato che l'avventura di Kratos avrebbe dovuto contare su di una visuale in prima persona. Un espediente pensato dagli sviluppatori per evitare che i giocatori perdessero le tracce del proprio alter-ego nel cuore della battaglia.

Un'eventualità che rimase sul tavolo per ben cinque mesi, prima che David Jaffe e i suoi collaboratori cambiassero idea. Pur risultando funzionale in termini di gameplay, la prospettiva in prima persona risultava infatti incompatibile con la volontà di dar vita a sequenze di combattimento fortemente spettacolari. La spinta definitiva per il passaggio alla terza persona venne dall'esterno. Secondo quanto raccontato da Jaffe, infatti, il team cambiò idea dopo aver osservato in azione delle Demo dell'ormai ventenne ICO e di Devil May Cry.



Per consentire ai giocatori di non perdere mai traccia del Fantasma di Sparta, a Santa Monica trovarono dunque un'altra soluzione. Quale? Ovviamente l'introduzione delle appariscenti armi di Kratos!