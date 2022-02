God of War: volete giocare con Atreus? Una mod lo renderà presto possibile

Ci abbiamo pensato tutti almeno una volta: ma che bello sarebbe giocare a God of War vestendo i panni di Atreus? Adesso una mod per PC ci offre questa possibilità, rendendo il figlio di Kratos un personaggio giocabile.

O meglio, presto sarà possibile farlo dal momento che la mod è ancora in fase di sviluppo, come confermato dal modder Speclizer, e purtroppo non è disponibile per il download. Una volta che la mod sarà pubblicata, questa farà esattamente quello che promette, ovvero permetterà di giocare l'avventura nei panni di Atreus anziché in quelli di Kratos. Interessante, vero?

Il lavoro da fare è ancora tanto, sopratutto per quanto riguarda movimenti, fisica e animazioni, in ogni caso in apertura trovate un piccolo assaggio della mod ma attenzione perché il filmato contiene alcuni spoiler legati alle boss battle di God of War.

God of War per PC ha venduto due milioni di copie, risultato notevole per il gioco di Sony Santa Monica, pubblicato a metà gennaio dopo essere uscito nel 2018 solo su PS4. Su PC God of War è stato accolto molto positivamente da pubblico e critica e il supporto per le mod garantirà al gioco lunga vita anche in assenza di DLC, contenuti aggiuntivi ed espansioni.