God of War vs Devil May Cry: qual è la tua serie preferita?

Nate entrambe nella prima metà degli anni 2000, sia Devil May Cry che God of War vengono considerate tra i massimi esponenti degli Action di stampo hack 'n slash. Per motivi diversi, le serie Capcom e Santa Monica Studio sono entrate nel cuore dei fan grazie alle loro qualità ed al carisma dei loro protagonisti.

All'epoca dei loro primi giochi, le avventure di Dante e di Kratos venivano spesso messe a confronto sebbene oggi le due serie siano molto più lontane in termini di gameplay, con gli odierni God of War della saga norrena andati incontro ad un profondo rinnovo delle meccaniche ludiche rispetto a quanto visto nell'originale saga greca. In memoria dei vecchi tempi, però, qual è la miglior serie Action tra Devil May Cry e God of War?

L'opera Capcom si è sempre distinta per un gameplay estremamente frenetico e spettacolare, fatto di combo, una gran varietà di mosse ed armi a disposizione sia bianche che da fuoco. Le atmosfere e gli scenari dei primi episodi, oltre al carisma di Dante e degli altri protagonisti, sono un altro dei motivi che hanno decretato il successo della saga. Devil May Cry è passato alla storia per aver introdotto un nuovo modo di intendere gli Action Game, denominato "Stylish" e che ha ispirato altre celebri produzioni come Bayonetta ed i moderni Ninja Gaiden. Anche lo stesso God of War deve parte delle sue idee al celebre brand Capcom, rimasto fedele al suo concept nel corso degli anni ma continuando ad evolversi sempre di più, toccando poi l'apice del suo combat system con Devil May Cry 5.

Se dunque in termini di impatto, di importanza storica e di sistema di combattimento Devil May Cry si può considerare il migliore tra i due, God of War non ha comunque nulla da invidiare al "rivale", essendosi a sua volta elevato come un paradigma degli Action nonché una delle serie PlayStation più amate di tutti i tempi. A differenza di quanto visto nelle opere Capcom, le avventure di Kratos si sono distinte per una narrativa molto più profonda e marcata, dai toni epici che hanno saputo conquistare velocemente il pubblico. In termini di azione pura forse la serie prodotta da Sony non vanta magari la profondità dei migliori Devil May Cry, ma in ogni caso funziona e si dimostra variegata al punto giusto, regalando a sua volta una buona dose di spettacolarità, sfida e coinvolgimento. In aggiunta, oltre ad una maggiore popolarità a livello globale, bisogna dire che i giochi principali di God of War hanno sempre mantenuto un qualità più costante con il passare degli anni, laddove nel brand Capcom non sono mancati alcuni passi falsi come Devil May Cry 2.

A conti fatti, dunque, quale tra le due sia migliore può riguardare più una questione di preferenze che di effettiva superiorità qualitativa. Si potrebbe forse dire che, senza la rivoluzione Action messa in atto da Devil May Cry, forse oggi God of War come lo abbiamo conosciuto (e lo conosciamo) non sarebbe esistito. Ora però la parola a voi: quale serie Action preferite e quali ritenete i punti più forti dell'una e dell'altra?

