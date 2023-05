God of War vs Prince of Persia: mitologia o fiabe da mille e una notte, da che parte stai?

Vi abbiamo già chiesto quale personaggio tra Kratos e il Principe di Persia preferite, ma adesso ci spingiamo ancora oltre: quale tra God of War e Prince of Persia ritenete sia la serie migliore?

Entrambi i brand sono stati grandi protagonisti dell'era a 128-Bit rappresentata da PlayStation 2, GameCube e Xbox. Su queste console Prince of Persia ha fatto il suo trionfale ritorno grazie agli sforzi di Ubisoft, che ha lasciato il segno con lo splendido Le Sabbie del Tempo del 2003, un perfetto connubio di azione, avventura ed enigmi. I due seguiti, Spirito Guerriero e I Due Troni, hanno consolidato la trilogia come una delle più famose ed apprezzate di quell'epoca.

L'originale God of War nacque invece come esclusiva PS2, essendo prodotto da Sony e sviluppato da team interno Santa Monica Studio. Pubblicata nel 2005, la prima avventura di Kratos sconvolse gli appassionati PlayStation, rapiti da un Action frenetico e denso d'atmosfera. God of War II rappresenterà il canto del cigno della PS2, confermando una volta per tutte il franchise tra le eccellenze del colosso nipponico.

God of War e Prince of Persia hanno rappresentato due dei nomi più importanti in ambito Action/Adventure di quegli anni, mostrando anche diversi tratti in comune. Oltre a scenari evocativi (basati rispettivamente sulla mitologia greca e sulla Persia del III secolo), le opere Santa Monica ed Ubisoft hanno puntato forte su un continuo miscuglio di combattimenti, esplorazione, fasi platform e risoluzione di enigmi. Se God of War ha sempre puntato forte sull'azione pura dimostrandosi in tal senso molto più intenso e coinvolgente, Prince of Persia ha invece messo il focus sull'esplorazione ed i rompicapi, facendo ruotare il cuore del gameplay attorno l'utilizzo delle sabbie per riavvolgere il tempo e ritentare in caso di errori. Ciò è evidente in particolare in Le Sabbie del Tempo, laddove invece i successivi Spirito Guerriero e I Due Troni hanno puntato con maggior convinzione sul lato Action, senza comunque trascurare la componente platform che ha fatto la fortuna del predecessore.

Nello stesso genere di appartenenza, God of War e Prince of Persia hanno mostrato due filosofie differenti, due modi di intendere gli Action/Adventure che possono funzionare alla stessa maniera e convivere armoniosamente, così da offrire ai fan dei giochi d'azione una scelta molto più ampia e diversificata. Con il passare delle generazioni, però, i due brand si sono un poco alla volta allontanati tra loro: gli odierni God of War hanno abbracciato una nuova impostazione ludica aggiungendo alcuni elementi RPG ed un focus ancora più marcato sulla narrativa, mentre Prince of Persia è attualmente fermo a Le Sabbie Dimenticate del 2010, con il brand messo in disparte da Ubisoft (se si esclude il remake dello storico Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame pubblicato nel 2014). Il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è sparito nel nulla, ma la speranza è che un giorno la serie possa finalmente tornare in scena.

In ogni caso restano intatte le qualità, le memorie e le emozioni che i due brand sono stati in grado di regalare, facendo furore negli anni 2000. A questo punto tocca a voi: diteci quale tra God of War e Prince of Persia preferite e diteci perché!