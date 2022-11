God of War vs Ragnarok, tra PC ad Ultra e PS5: ecco il doppio video confronto

In attesa del futuro annuncio di una eventuale versione PC di God of War: Ragnarok, per il momento l'apocalissi norrena condurrà Kratos e Atreus esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Con il conto alla rovescia che scandisce gli ultimi giorni di attesa per il Day One della produzione, può risultare interessante fare un passo indietro, per osservare l'evoluzione tecnica della serie di Santa Monica Studio. Direttamente in apertura a questa news, in particolare, è disponibile un ricco video confronto dedicato proprio a God of War: Ragnarok e al God of War del 2018.

Nel filmato, i due titoli posti a confronto sono giocati su altrettante piattaforme. Nello specifico, il primo God of War si mostra in azione della sua versione PC, con dettagli visivi e impostazioni grafiche fissate su Ultra. Il sequel è invece immortalato su PlayStation 5. Il filmato, realizzato dall'inarrestabile El Analista de Bits, apre una finestra su di aversi aspetti di God of War: Ragnarok, dal livello di dettaglio dell'immagine al sistema di illuminazione. Cosa ve ne pare della trasformazione dei Nove Regni e di Kratos e Atreus?



Per maggiori dettagli sul comparto tecnico del gioco, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca analisi della versione PS4 di God of War: Ragnarok, realizzata dal nostro Giuseppe Arace.