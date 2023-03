God of War vs The Last of Us: qual è il miglior gioco narrativo e cinematografico?

Fermi, posate l'ascia di guerra. Lo sappiamo cosa stata pensando: ma God of War e The Last of Us non c'entrano nulla l'uno con l'altro, cosa dite? Che confronto sarebbe? Avete ragione, si tratta di due giochi molto diversi ma che si distinguono per il forte taglio narrativo e cinematografico e dunque un confronto ha più senso di quanto si creda.

Pur con approcci diversi, entrambe le serie raccontano storie di dolore e redenzione, con una narrazione fortemente connessa all'animo umano e capace di scuotere corte molto profonde toccando sentimenti come l'amore, il rapporto padre/figlio e l'amicizia, lasciando spazio anche ad avvenimenti più dolorosi tra cui la morte, il dolore e la sofferenza.Non è un caso che The Last of Us sia stato adattato in una serie TV di enorme successo e anche God of War debutterà in televisione su Amazon Prime. Oltre a trame di assoluto livello e una scrittura di alto profilo, entrambi i giochi possono contare su protagonisti estremamente carismatici come Kratos e Atreus e Joel ed Ellie: coppie di personaggi il cui rapporto è per certi versi molto simile, con Joel e Kratos che appaiono come figure rudi ma protettive mentre Atreus ed Ellie presentano numerose sfaccettature tipiche della loro età, passando dall'eccessiva sicurezza (e in alcuni casi, arroganza) alla paura e l'insicurezza di non farcela.

Le due serie sono sicuramente difficili da paragonare dal punto di vista del gameplay, anche se non mancano alcune similitudini legate principalmente all'esplorazione e agli enigmi, mentre l'approccio ai combattimenti è radicalmente differente. Al di la di questo aspetto però sono sicuramente più di quanto si pensi i punti in comune tra The Last of Us e God of War, due serie che rappresentano perfettamente il "taglio cinematografico" delle grandi produzioni targate PlayStation. E tu quale preferisci? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.