Da God of War a Wasteland 3: Dean Rymer lascia Sony Santa Monica ed entra in inXile

Dopo aver contribuito a dare forma a God of War assumendo il ruolo di Lead Combat Designer del kolossal con protagonista Kratos, Dean Rymer conferma di aver lasciato Sony Santa Monica e di essersi legato alla causa di Microsoft per dare forma a Wasteland 3 e agli altri progetti nextgen in sviluppo presso inXile Entertainment.

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, lo sviluppatore statunitensi inaugura la sua nuova avventura professionale tra le fila della sussidiaria degli Xbox Game Studios affermando di aver trascorso il primo giorno di lavoro presso inXile lo scorso 3 marzo.

Nel team californiano che lo ha appena accolto, Rymer ricoprirà il medesimo incarico assunto in Sony Santa Monica, ossia quello di Lead Combat Designer: non sappiamo, però, se il suo impegno sarà legato al progetto dello strategico post-apocalittico Wasteland 3 o se, al contrario, si concentrerà sull'ancora misterioso "videogioco tripla A" su cui inXile starebbe lavorando in previsione dell'arrivo di Xbox Series X.

Tra le esperienze pregresse di Dean Rymer, citiamo il suo impegno sulle animazioni dei combattenti di PlayStation All-Stars Battle Royale, oltre a quello di Lead Creature Designer di BioWare per i primi capitoli della serie di Mass Effect.