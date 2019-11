God of War: Worlds Collide è la nuova serie di podcast dedicata allo sviluppo del gioco

Sulla scia del successo per il documentario Rising Kratos, i ragazzi di Santa Monica Studio hanno annunciato una miniserie di podcast in collaborazione con PlayStation Blogcast che approfondisce lo sviluppo di God of War.

La serie è stata chiamata Wolds Collide e presenterà gli sviluppatori da ogni divisione dello studio che hanno contribuito a plasmare God of War, approfondendo la cultura di Santa Monica Studio e il processo di sviluppo del gioco. Il primo episodio (che trovate qui) intitolato "Fitting A Side Quest Anywhere" è già disponibile e racconto lo sviluppo delle missioni secondarie pensate per essere giocate in ogni fase del gioco. Santa Monica Studio ha poi annunciato che celebrerà il suo 20° anniversario con una speciale vetrina sul Blog di PlayStation che "non solo vi porterà in un viaggio fatto di giochi che hanno contribuito a creare il nostro retaggio, ma mostrerà anche alcuni titoli per PS4 che hanno aiutato il nostro team a non mollare". Insomma, un ottimo modo di approfondire uno dei titoli che hanno maggiormente segnato la generazione.

Recentemente Cory Barlog si espresso in maniera critica sulla possibilità di vedere God of War su PC, citando anche Hideo Kojima. Nel frattempo è uscita una action figure di Kratos e Atreus che costa oltre mille dollari.