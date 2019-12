God of War X Star Wars: Baby Yoda arriva anche nell'esclusiva PS4 con una fan-art!

La tenera creatura è ormai diventata un vero e proprio fenomeno virale: la rete non sembra infatti intenzionata a smettere di celebrare quello che è ormai noto come "Baby Yoda".

Non sorprende dunque più di tanto che il personaggio abbia iniziato a varcare i confini dell'universo delle serie di Star Wars: The Mandalorian, per "invadere" anche lidi videoludici! I fan si sono infatti sbizzarriti nel realizzare le più svariate creazioni dedicate al piccolo Baby Yoda: tra queste, una in particolare trova ambientazione nel mondo dell'ultimo God of War. Grazie all'inventiva dell'artista noto su Twitter come "OBlackThunderO", l'alieno ha infatti fatto il suo ingresso nella creazione del team di Santa Monica. E così, il nostro Kratos viene "rimpiazzato" da uno Yoda maturo, pronto a brandire il Leviatano come fosse una spada laser. A prendere il posto del giovane Atreus, neanche a dirlo, troviamo invece un Baby Yoda intento a bere una zuppa, con arco e frecce momentaneamente deposte ai suoi piedi. Direttamente in calce a questa news potete visionare la bella fan art, pubblicata dall'autore sul proprio account Twitter: cosa ve ne pare?



L'universo legato alla mitologia norrena non è nuovo a omaggi da parte dei fan: recentemente, l'esclusiva PlayStation 4 è diventata protagonista di una fan art che fonde God of War e Dragon Ball.