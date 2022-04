God of War su Xbox Series X? Non siamo impazziti, con GeForce Now si può

Lo sappiamo cosa state pensando.... God of War su Xbox è semplicemente impossibile, ma in realtà grazie all'arrivo del gioco sulla piattaforma GeForce Now è possibile giocare con l'avventura di Kratos e Atreus anche sulle console Microsoft.

God of War è disponibile su GeForce Now dal 21 aprile e GeForce Now è compatibile anche con Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X/S, sebbene non esista una applicazione dedicata, è possibile utilizzare il servizio semplicemente tramite Edge, il browser di Microsoft integrato nelle console Xbox.

Basterà quindi aprire Edge, effettuare il login con le proprie credenziali dell'account GeForce Now, selezionare God of War e iniziare a giocare, oltretutto la versione PC riconosce perfettamente il controller wireless di Microsoft e quindi non ci sono intoppi particolari, è vero, il processo è macchinoso e non proprio immediato ma si tratta comunque di una possibilità molto interessante.

C'è da dire che già lo scorso autunno, in occasione dell'uscita di Death Stranding su GeForce Now, il gioco di Hideo Kojima non poteva essere riprodotto su Xbox in quanto non appariva nei risultati di ricerca utilizzando Edge su console Microsoft e in molti hanno puntato il dito verso Sony, anche se la versione PC è in realtà pubblicata da 505 Games. Accadrà lo stesso anche per God of War?