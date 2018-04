God of War, Yakuza 6 e Nintendo Labo: le novità più attese di aprile in un video

Aprile è un mese decisamente ricco di novità: nei prossimi trenta giorni gli scaffali (fisici e digitali) ospiteranno titoli attesissimi come God of War, Frostpunk, Yakuza 6 The Song of Life e Nintendo Labo, solamente per citarne alcuni. Nel nostro video, la lista completa delle uscite di aprile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La lista però non finisce qui perchè tra le novità del mese trovano spazio anche l'MMO TERA, Extinction, le versioni console di Impact Winter, Crisis on the Planet of the Apes per PlayStation VR, Masters of Anima, Hellblade Senua's Sacrifice per Xbox One, The Swords of Ditto e Total War Britannia.

Su Everyeye.it trovate la lista completa delle uscite di aprile 2018 per PlayStation 4 e Xbox One, Nintendo Switch/3DS e PC Windows.