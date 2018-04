God of War, Yakuza 6 quattro chiacchiere con PlayerInside tra le dirette della settimana

Everyeye Live propone questa settimana un palinsesto attuale e variegato, che include ben tre sessioni di Q&A e i live gameplay di God of War e Yakuza 6, senza dimenticare l'appuntamento speciale con i PlayerInside. Di seguito, la programmazione completa dal 16 al 22 aprile.

Everyeye Live Programmazione Settimana 16/22 aprile 2018

(La programmazione indicata è soggetta a variazioni)

Lunedì 16 aprile

Ore 17:00 - Radical Heights

Ore 21:00 - Fortnite

Martedì 17 aprile

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Dragon Ball FighterZ feat. SchiacciSempre

Ore 21:00 - Yakuza 6

Mercoledì 18 aprile

Ore 15:00 - Overwatch

Ore 17:00 - Q&A Speciale: Spider-Man

Ore 21:00 - The Division feat. Giorno Gaming

Giovedì 19 aprile

Ore 14:00 - Very Long Play: God of War

Ore 20:00 - Sette Giorni

Ore 21:00 - Quattro chiacchiere con PlayerInside

Venerdì 20 aprile

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - God of War

Ore 21:00 - Rainbow Six: Siege feat. RNade_

Sabato 21 aprile

Ore 17:00 - Dragon Ball FighterZ feat Schiaccisempre

Domenica 22 aprile

Ore 21:00 - Fortnite feat. RNade_

