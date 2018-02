God Wars The Complete Edition annunciato per Nintendo Switch

Nella giornata di oggiha annunciato, edizione speciale del gioco di ruolo tattico a opera diche include God Wars: Future Past più l'espansione

God Wars The Complete Edition sarà lanciato nel corso dell'autunno esclusivamente su Nintendo Switch ij versione standard e Limited: quest'ultima includerà gioco ed espansione, colonna sonora, Artbook con copertina rigida e scatola da collezione. In apertura e chiusura di notizia potete dare un'occhiata al trailer di annuncio e ai primi screenshot. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per saperne di più sui prezzi. God Wars The Complete Edition è un RPG tattico che ci narra una parte poco conosciuta del folclore giapponese e della guerra fra tre nazioni in conflitto.