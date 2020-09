Godfall: annunciata la data di uscita su PC e PlayStation 5

Godfall ha ora una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile dal 12 novembre su PC (via Epic Games Store) e lo stesso giorno arriverà su PS5 in alcuni mercati ma non in Europa, dove sarà disponibile dal 19 novembre insieme alla nuova console Sony.

"Godfall è un nuovissimo looter-slasher per la prossima generazione ambientato in un universo fantasy pieno di eroici cavalieri e magie arcane. Imbarcati in questa avventura GDR d'azione fantasy in cui potrai sfruttare un sistema di combattimento da mischia in terza persona intensissimo che coinvolgerà i giocatori mentre vanno alla ricerca di tesori, indossano armature leggendarie e sconfiggono terribili nemici. Affronta missioni entusiasmanti che ti ricompenseranno con bottini da capogiro mentre combatti contro le armate che osano mettersi sulla tua strada."

Al momento i preordini sono aperti su Epic Games Store ma non su PlayStation Store o presso i rivenditori per l'edizione fisica. Effettuando il preorder digitale i giocatori riceveranno come bonus il Godfall Starter Pack, la Skin Armatura Valoriana Cromo per Crinargento, Fenice e Grigiofalco, la Spada di Zer0 e la Skin Armatura Valoriana Gialla per Tifone. Godfall non avrà microtransazioni come confermato recentemente dagli sviluppatori.