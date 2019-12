GodFall annunciato per PS5 e PC: il reveal trailer dal palco dei Game Awards!

Procede a ritmo serratissimo lo show dei The Game Awards 2019, che sta presentando al pubblico un ampio numero di annunci decisamente inaspettati: tra questi, GodFall!

Il gioco è sviluppato dal team di Counterplay Games e sarà pubblicato da Gearbox Software. L'annuncio è stato corredato da un immancabile reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il titolo approderà sul mercato videoludico in occasione dell'Inverno 2020. La finestra di lancio non è assolutamente casuale: oltre che su PC (Epic Games Store), infatti, GodFall è atteso anche su PlayStation 5! In descrizione al filmato di presentazione, la produzione viene descritta come "un looter-slasher fantasy in terza persona basato sul combattimento corpo a corpo".



Prosegue così l'insieme di annunci inattesi legati alla next-gen. Da parte sua, Microsoft ha presentato sul palco il gioco per next-gen: con il trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 è stato infatti annunciato il nuvo progetto di Ninja Theory.