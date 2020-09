Godfall: le armature scintillanti tornano a mostrarsi in uno spettacolare trailer in CG

Gearbox Software ha pubblicato nel corso della serata un nuovo trailer in computer grafica interamente dedicato alla storia di Godfall, il particolare looter slasher in arrivo il prossimo novembre in esclusiva su PC e PlayStation 5.

Il filmato in questione ci permette di fare la conoscenza di Macros, fratello del protagonista che per qualche ragione a noi sconosciuta decide di muovere un esercito contro di noi per eliminarci e conquistare il nostro regno. Nel trailer possiamo anche assistere al feroce scontro tra i due fratelli, che combattono all'interno delle loro Valorplate ed eseguono colpi spettacolari utilizzando armi e poteri elementali. Sembra però che Macros non riesca nel suo intento e, nonostante sconfigga il suo nuovo avversario, questo riesca a sopravvivere e ad organizzare una sorta di resistenza grazie alla quale proverà a mettere i bastoni tra le ruote del villain.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 12 novembre 2020 su PC (in esclusiva su Epic Games Store) e dal 19 novembre 2020 su PlayStation 5. Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli sui bonus del preorder di Godfall, che verrà venduto in più edizioni su entrambe le piattaforme.

