Godfall: dalle armi al supporto per il DualSense, tutte le novità

Keith Lee, Game Director di Godfall, è stato intervistato da GameSpot e in questa occasione ha rivelato nuovi dettagli su quello che il suo studio definisce un Looter Slasher Action RPG.

Unire una grande varietà di armi al combattimento corpo a corpo in terza persona è stata la prima sfida per Counterplay Games. Il cuore dell’avventura si piazzerà a metà strada tra la ricerca di nuovo equipaggiamento e l’abilità del giocatore. Su quest’ultimo aspetto si incentreranno i combattimenti e il senso di progressione, mentre il loot sarà il giusto premio per i guerrieri.

Le armi saranno divise in cinque tipologie differenti, e contribuiranno a personalizzare lo stile di combattimento e il loadout del guerriero. Col passare delle ore si troveranno chiaramente strumenti più potenti che richiederanno un determinato livello del personaggio per essere utilizzati, ma sarà disponibile anche un sistema di crafting nella base del proprio avatar. Da non dimenticare le Valorplates, gigantesche armature che i personaggi indossano. Lee spiega che saranno disponibili dodici tipologie di Valorplates, ognuna differenziata da statistiche e abilità differenti. A tal proposito, nell’intervista si accenna a un’Archon Ability, ancora avvolta nel mistero.

Per quanto riguarda l’avventura, ogni giocatore selezionerà una missione da perseguire dalla propria base, il Seventh Sanctum. Le quest dedicate alla storia presenteranno boss e mid-boss, mentre altre dedicate alla caccia porteranno ad affrontare nemici speciali. Tutti questi combattimenti, stando alle dichiarazioni di Keith Lee, saranno alla base dell’esperienza di Godfall, e la community può aspettarsi un grande quantitativo di lotte e creature differenti. Ll’obiettivo finale è scalare il grande monolite che si è intravisto nel trailer d’annuncio, per eliminare una divinità che minaccia ogni mondo esistente.

Infine, Lee ha parlato anche delle funzionalità del DualSense di PlayStation 5. Come sappiamo la periferica avrà diverse caratteristiche come il feedback aptico e i grilletti meccanici e Counterplay ha sfruttato ogni caratteristica dell’hardware per rendere unico il proprio gioco. Tramite la vibrazione e la già citata resistenza dei grilletti, gli sviluppatori affermano che si avvertirà la sensazione di impugnare realmente un'arma. I feedback permetteranno anche di intuire se ci si sta muovendo sull’acqua, sulla terra o sulla sabbia. Si tratta quindi di uno strumento molto versatile nel processo di creazione di un'esperienza, dato che le tipologie di armi offriranno feedback differenti. Tramite il DualSense, gli sviluppatori hanno perfino previsto un sistema per avvertire il giocatore quando un nemico è in procinto di attaccare, senza il bisogno di alcun indicatore a schermo.

Godfall è ancora privo di una data di uscita, il lancio sembra essere previsto per la fine dell'anno su PlayStation 5 (in esclusiva console) e PC.