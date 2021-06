Godfall arriverà anche su PlayStation 4, annunciata l'espansione Fire and Darkness

Dal Gearbox Showcase dell'E3 2021 arriva una piccola sorpresa: Godfall uscirà anche su PlayStation 4, perdendo quindi l'esclusività next-gen che l'aveva caratterizzato fino ad ora, essendo disponibile su PS5 (oltre che su PC) sin dal lancio della console avvenuto nel novembre del 2020.

In verità negli scorsi mesi c'erano già stati rumors sull'uscita di Godfall su PS4, ma adesso Gearbox lo conferma ufficialmente e con tanto di data: l'edizione per la console old-gen di Sony sarà disponibile a partire dal prossimo 10 agosto. Inoltre è confermato che ci sarà il cross-play tra le due console di vecchia e nuova generazione garantendo così la possibilità di giocare in cooperativa con chiunque, mentre chi acquisterà il gioco su PS4 potrà poi in seguito effettuare l'upgrade gratis su PS5 non appena compirà il salto verso la nuova console. Tra le altre novità, confermato l'arrivo anche del matchmaking per Godfall nel prossimo futuro.

Non solo: Dick Heyne, technical producer del gioco sviluppato da Counterplay Games, annuncia anche la prima espansione per Godfall, intitolata Fire and Darkness. Il contenuto ci metterà a disposizione una nuova serie di armi e nemici da affrontare, oltre a Trofei aggiuntivi. Scopo principale dell'espansione sarà quello di salvare il Fire Realm da nuove minacce, offrendo quindi tante nuove sfide e boss da affrontare. Infine, Heyne annuncia anche l'update Lightbringer che porterà ulteriori contenuti inediti. Sia l'espansione che l'update saranno a loro volta disponibili sempre il 10 agosto.