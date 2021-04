Godfall è in arrivo su PlayStation 4? Lo suggerisce il nuovo rating PEGI

Come rimarcato dalla sempre attenta community del forum di ResetEra, sulle pagine del PEGI è comparsa a sorpresa la scheda con la valutazione di Godfall per PlayStation 4, una versione che non è stata ancora annunciata da Gearbox e Counterplay.

L'ente preposto alla certificazione dei videogiochi destinati alla vendita in Europa ha provveduto ad aggiornare la scheda PEGI di Godfall il 23 aprile 2021 per aggiungere la valutazione della versione PS4 ai rating delle già disponibili edizioni PC e PlayStation 5.

Nel momento in cui scriviamo, la valutazione PS4 di Godfall continua ad essere riportata sul sito del PEGI. Nei mesi che hanno preceduto l'arrivo su PC e PS5 del titolo, i rappresentanti di Counterplay hanno più volte sottolineato la natura next gen di Godfall, rimarcando l'impegno profuso dagli sviluppatori per trarre il massimo dalle risorse computazionali dell'ultima console di Sony e dei sistemi PC più evoluti.

L'eventuale arrivo su PS4 di Godfall, d'altro canto, potrebbe consentire a Gearbox di ampliare in maniera sensibile il bacino di utenti potenziale del titolo, seppure al costo (a rigor di logica) di un importante "ridimensionamento" del comparto grafico e degli aspetti più avanzati delle versioni next gen, come i tempi di caricamento o la qualità dell'illuminazione. Al probabile porting last gen dell'action sci-fi di Counterplay fanno poi il paio le recenti indiscrezioni sull'arrivo a metà 2021 di Godfall su Xbox Series X/S, con rumor che suggeriscono l'ingresso del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass.