Godfall è in arrivo su Xbox Series X/S, anche su Game Pass?

Godfall è stato lanciato lo scorso mese di novembre su PC e PlayStation 5 in esclusiva console come gioco di lancio del nuovo hardware Sony, nessuna notizia è giunta riguardo il possibile debutto su su Xbox Series X/S. Emerge però ora un rumor piuttosto interessante in tal senso.

Purtroppo la fonte è anonima e il canale di provenienza (4Chan, il messaggio è stato poi ricondiviso da Idle Sloth) fa sorgere molti dubbi riguardo la veridicità del leak, che riportiamo in ogni caso per dovere di cronaca.

Secondo quanto rivelato, Godfall arriverà su Xbox Series X/S a maggio o giugno e ci sarebbero piani per includere il gioco nel catalogo Xbox Game Pass, non è chiaro se al lancio oppure in un secondo momento. Si parla inoltre di una "Collection Edition" per PS5 e Xbox Series X/S in uscita quest'anno e infine si cita l'arrivo su Google Stadia più avanti nel corso dell'anno.

Ribadiamo come non ci siano certezze e il tutto sia nato da un rumor riportato su 4Chan, restiamo quindi in attesa di chiarimenti da parte degli sviluppatori. Godfall non è stato accolto in maniera del tutto positiva dalla critica ma il team si è detto soddisfatto dell'accoglienza ricevuta dal pubblico e sta lavorando allo sviluppo di nuovi contenuti.