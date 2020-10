Godfall avrà un endgame profondo senza missioni 'riempitive', secondo gli sviluppatori

Di ritorno dall'evento giapponese su PS5 con otto minuti di gameplay di Godfall, gli autori di Counterplay discutono dei contenuti del loro ambizioso action sci-fi e promettono di offrire agli appassionati un endgame profondo e sprovvisto di missioni riempitive, le famigerate "fetch quest".

In una recente intervista concessa a Gamebyte, il Technical Producer Dick Heyne ha esordito affermando che "ci siamo posti l'obiettivo di creare un ciclo coinvolgente di attività endgame che premi i giocatori con diverse sfide. La battaglia del vostro eroe non si concluderà dopo aver sconfitto Macro. Un esempio del lavoro che abbiamo svolto sull'endgame è la Tower of Trials, una modalità da affrontare da soli o in cooperativa per completare delle prove di combattimento con nemici sempre più forti. Ma ci saranno anche altre attività, con la possibilità per i giocatori di scegliere quali ricompense ottenere".

Non meno interessanti sono poi le parole pronunciate da Heyne sull'impegno profuso da Counterplay per creare delle missioni secondarie non riempitive: "Le missioni secondarie sono incentrate sui combattimenti, d'altronde ogni Archon sa esprimersi al meglio solo sul campo di battaglia. Nel corso di queste sfide, ci saranno varie attività da svolgere che appariranno sull'interfaccia in maniera dinamica. Non ci sarà nessuna fetch quest in Godfall".

L'uscita del titolo è prevista per il 12 novembre su PC e per il 19 novembre su PlayStation 5. Al gameplay e ai contenuti dell'ultima IP edita da Gearbox abbiamo dedicato questo approfondimento su armi e combattimenti di Godfall.