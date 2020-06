Godfall in azione: il nuovo gameplay presenta l'universo del gioco PC e PS5

Dopo aver presentato un video gameplay di Godfall in occasione dello show Sony dedicato a PlayStation 5, a sorpresa Gearbox torna a mostrare il titolo a brevissima distanza, in occasione del PC Gaming Show.

All'appuntamento digitale è infatti intervenuto Keith Lee, Game Director del titolo, che ha colto l'occasione per presentare al pubblico una nuova sequenza di gameplay di Godfall. Il team offre così un ulteriore primo sguardo all'immaginario che si prepara ad approdare su PC e PlayStation 5, con l'avvertenza che il titolo è attualmente ancora in sviluppo e che dunque alcuni elementi saranno migliorati in vista della pubblicazione.

Il filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, presenta l'universo fantasy popolato di eroici cavalieri, arcane magie e reami dimenticati che attende i giocatori in Godfall. Apprendiamo così che il mondo di gioco sarà suddiviso in quattro regni corrispondenti ai quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Per ulteriori informazioni sul looter slasher, segnaliamo che di recente sono emersi interessanti dettagli su gameplay e multiplayer di Godfall.



Il gioco Gearbox è attualmente privo di una data di uscita precisa, ma resta atteso su PC e PlayStation 5.