Godfall: tra i bonus del preorder c'è anche un'arma di Borderlands

Nel corso delle ultime ore Gearbox Software ha svelato tutti i dettagli riguardanti i bonus preorder e i contenuti delle varie edizioni di Godfall, il titolo in arrivo al lancio di PlayStation 5 e del quale è prevista anche una versione PC.

Dando un'occhiata alla pagina ufficiale del gioco su Epic Games Store, piattaforma sulla quale arriverà in esclusiva per quanto riguarda l'ambiente PC, possiamo scoprire che il titolo verrà commercializzato in tre diverse versioni: Standard (59,99 euro), Deluxe (79,99 euro) e Ascended (89,99). La prima contiene la sola copia del gioco, la seconda include anche l'Espansione 1 in arrivo nel corso del 2021 e la Ascended Edition propone oltre al DLC anche una serie di skin dorate ed emblemi per la personalizzazione di armi, valorplate e profilo.

Di seguito trovate invece l'elenco completo dei bonus per il preorder, che verranno inviati a tutti gli acquirenti del gioco a prescindere dall'edizione selezionata:

Godfall Starter Pack: selezione di potenti oggetti utili a partire avvantaggiati

Skin Armatura Valoriana Cromo per Crinargento, Fenice e Grigiofalco

Spada di Zer0: la lama di un maestro assassino di un altro universo

Skin Armatura Valoriana Gialla per Tifone

Vi ricordiamo che non si conosce ancora la data di pubblicazione del gioco ma è probabile che la scopriremo il prossimo mercoledì 16 settembre alle ore 22:00 italiane, dal momento che Sony terrà un evento durante il quale verranno svelate data e prezzo di PlayStation 5. Come sempre potrete seguire il reveal dei nuovi dettagli su PS5 sul canale Twitch di Everyeye, dal momento che saremo in diretta per commentare lo showcase e tutte le novità svelate da Sony.

