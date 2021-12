Godfall Challenger Edition sarà gratis anche su Epic Store assieme ad un altro gioco

Dopo aver messo a disposizione i due nuovi regali di oggi 2 dicembre, ossia Dead By Daylight e While True: Learn (), Epic Games Store ha svelato anche i due giochi per PC gratis che gli utenti potranno scaricare tra sette giorni esatti: Godfall Challenger Edition e Prison Architect.

Di Godfall Challenger Edition ne abbiamo parlato già ampiamente ieri, dal momento che figurerà anche tra i regali di dicembre per gli abbonati a PlayStation Plus. Trattasi di un'edizione ridotta del Godfall originale, provvista solo ed esclusivamente delle tre modalità endgame - Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa - affrontabili in cooperativa da un massimo di tre giocatori in contemporanea. Nella Challenger Edition, quindi, non ci saranno né la storia principale, né tantomeno i contenuti dell'espansione Fire & Darkness. L'altro regalo, Prison Architect, è invece un gestionale nel quale sarete chiamati a progettare e sviluppare un penitenziario personalizzato. Volendo, potrete anche spostarvi dall'altro lato della barricata tentando una fuga ad alto rischio nella modalità Fuga, oppure mettendovi alla prova nelle migliaia di altre prigioni create dai giocatori.

Godfall Challenger Edition e Prison Architect saranno scaricabili gratis a partire dalle ore 17:00 di giovedì 9 dicembre fino allo stesso orario di giovedì 16 dicembre. Tenete d'occhio questa pagina: entrambi i giochi verranno sbloccati nell'orario e nella data indicati.