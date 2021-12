Godfall Challenger Edition gratis anche su PC: update in vista per il gioco originale

Come ormai noto, Godfall: Challenger Edition sarà parte del catalogo PlayStation Plus di dicembre, con gli abbonati al servizio Sony che potranno dunque riscattare il titolo in maniera completamente gratuita.

Tuttavia, l'iscrizione a PlayStation Plus non sarà l'unico modo possibile per avere accesso ai contenuti della versione ridotta del Godfall originale. Da Gearbox, arriva infatti la comunicazione ufficiale che Godfall: Challenger Edition potrà essere riscattato gratuitamente anche su PC. Per un'intera settimana, Epic Games Store proporrà infatti il looter-shooter in omaggio, nell'ambito della sua consueta politica di distribuzione settimanale di giochi gratis. In particolare, Godfall: Challenger Edition potrà essere ottenuto senza costi da Epic Games Store nel periodo compreso tra giovedì 9 e 16 dicembre 2021.



Nell'ufficializzare tale notizia, Gearbox conferma inoltre l'intenzione di proseguire con le attività di supporto post lancio dedicate a Godfall. Ad un anno di distanza dal debutto del titolo, la software house non cessa infatti di produrre nuovi contenuti, molti dei quali debutteranno nel corso del secondo trimestre del 2022. Tra aprile e giugno, i giocatori di Godfall possono in particolare aspettarsi la pubblicazione di un update gratuito che includerà una inedita modalità di gioco, alcuni miglioramenti al gameplay e diversi interventi volti a risolvere bug e potenziare la fruibilità del looter-shooter.



Per avere il quadro complessivo, potete dare uno sguardo alla road map ufficiale che trovate in calce a questa news.