Godfall Challenger Edition si lancia in video su PC, PS4 e PS5: pesa come l'originale

I social di Gearbox precedono la pubblicazione di Godfall Challenger Edition con l'immancabile video di lancio che delinea i contenuti di questa chiacchierata riedizione dell'action sci-fi sviluppato da Counterplay Games che, a detta degli stessi editori americani, non sarà una versione di prova di Godfall.

La Challenger Edition garantisce infatti l'accesso a tutte le modalità, le attività e le sfide legate all'esperienza endgame di Godfall: le uniche differenze rispetto alla versione originaria saranno perciò rappresentate dalle missioni della campagna singleplayer e, con esse, al sistema di progressione deputato a gestire l'evoluzione iniziale del proprio alter-ego. Assenti anche le missioni narrative dell'espansione Fire & Darkness e i contenuti veicolati dall'edizione Ascendend, come le skin per le armi e gli scudi.

Tutti i personaggi della Challenger Edition partiranno quindi da un livello congruo alle sfide da disputare nell'endgame, consentendo agli utenti di costruire la build più aderente al proprio stile di gioco attraverso l'utilizzo libero dei punti abilità e delle armi necessari per affrontarne le modalità. L'esperienza ludica della nuova versione di Godfall verte attorno alle sfide Pietre di Luce, Pietre del Sogno, Torre delle Prove Ascesa e Portatore di Luce.

Un ultimo appunto: come segnalato dai curatori del portale PlayStation Game Size, curiosamente la Challenger Edition di Godfall sembrerebbe occupare il medesimo quantitativo di dati della versione originaria di Godfall, quantomeno nella sua versione PS5. Ad ogni modo, ricordiamo a chi ci segue che Godfall Challenger Edition sarà disponibile gratis su PS Plus per PS4 e PS5, come pure su Epic Games Store per PC da domani, martedì 7 dicembre.