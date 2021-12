Godfall Challenger Edition per PlayStation Plus: cosa cambia dal gioco normale?

Godfall è uno dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021, o meglio gli abbonati potranno scaricare Godfall Challenger Edition e non la versione standard del gioco. Ma cosa cambia e quali sono le differenze?

Godfall Challenger Edition è una versione ridotta del gioco originale che include tutti i contenuti dell'Endgame con le tre modalità Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa giocabili anche in co-op. I giocatori riceveranno sin da subito le armi ed i punti abilità necessari per affrontare le varie sfide, questo perché non essendoci la campagna è di fatto impossibile "livellare" e arrivare preparati all'Endgame.

Godfall Challenger Edition non include lo story mode e nemmeno i contenuti dell'espansione Fire & Darkness, in ogni caso i giocatori possono effettuare l'upgrade a pagamento alla versione Digital Deluxe Edition (include il gioco base e l'espansione Fire & Darkness) e all'edizione Ascended Edition che include vari contenuti extra come skin per le armi e gli scudi.

Non sono mancate le polemiche per la scelta di aggiungere Godfall Challenger Edition su PlayStation Plus, c'è chi ha fatto notare come di fatto il gioco sia incompleto non essendo presente la campagna e in generale i contenuti dello story mode, accessibili solo tramite upgrade a pagamento.